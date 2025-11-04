La tribù di adolescenti che fa giocare la città | a Palermo arriva il Festival del Gioco
Dal 6 all’8 novembre i Cantieri Culturali alla Zisa si trasformano in un grande laboratorio del gioco. La Tribù del Gioco Fest, ideato e organizzato da ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni, abita lo Spazio Zero, Cre.Zi.Plus e Tavola Tonda con tavoli, sfide, presentazioni e incontri che mettono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
