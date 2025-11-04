La tregua che amministra la morte a Gaza
Israele ha ricevuto i resti di tre ostaggi, mentre da Erez sono arrivati a Gaza trenta corpi palestinesi «in gran parte solo ossa», come denuncia il ministero della Sanità. Dal 26 ottobre sono stati restituiti 255 cadaveri, ma solo 75 hanno un nome, 120 già sepolti in fosse numerate. Le famiglie cercano indizi nelle scarpe, nei brandelli di tessuto, nei segni lasciati dai bulldozer che hanno schiacciato case e corpi. È la tregua che amministra la morte e non la interrompe. A Tel Aviv è scoppiato un terremoto giudiziario. L’ex procuratrice generale dell’esercito Yifat Tomer-Yeroushalmi è stata arrestata nell’inchiesta sul video girato nel centro di detenzione di Sde Teiman, dove un prigioniero palestinese appare nudo, con costole fratturate e un polmone perforato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
È online la nuova puntata di Mappa Mundi In studio @giorgiocus e @aldesiderio. L’incontro tra Trump e Xi Jinping a Busan in Corea del Sud, il primo nella seconda Amministrazione Trump. Una tregua o una svolta nel confronto tra le due potenze. - X Vai su X
#MedioOriente La tregua a Gaza è puntellata con un pressing continuo di Trump e della sua amministrazione su Netanyahu, con una staffetta tra figure di primo piano. L’inviata Azzurra Meringolo #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, il baratto della morte: è la tregua dei resti umani - La tregua nella Striscia di Gaza che ci raccontano è una tregua di resti umani e a cambiare è solo chi conta le vittime. lanotiziagiornale.it scrive
Gaza, tregua a singhiozzo. Nei raid 104 morti, 43 i bambini. “Ma il cessate il fuoco non è a rischio” - L’ira di Roma sul rapporto di Albanese all’Onu ... Si legge su quotidiano.net
L’interruttore della tregua in mano a Israele - Stanotte, mentre il governo annunciava la “ripresa” del ... Riporta lanotiziagiornale.it