La transizione energetica che fa scuola | torna la formazione scuola-lavoro di Estra per accompagnare i giovani verso un futuro sostenibile
Arezzo, 4 novembre 2025 – "Credo che sia sempre più importante riflettere sul futuro che avremo davanti: questo corso aiuta alla comprensione maggiore di ciò che siamo e ciò che vorremmo diventare (o non vivere)". È la testimonianza di uno degli studenti che hanno partecipato alle scorse edizioni d e "La transizione energetica che fa scuola", il percorso di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) promosso da Estra, in collaborazione con ITS Energia e Ambiente e La Fabbrica. Con l'evento "Nice to meet you", tenutosi ogg i all'ISIS Valdarno di San Giovanni Valdarno davanti a oltre cento studenti, è stata inaugurata la nuova edizione del progetto, che ogni anno coinvolge le scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia per diffondere una cultura dell'energia consapevole e sostenibile.
