La transizione ecologica è la prima vittima della nuova guerra fredda economica

Una delle conseguenze del duello globale Usa-Cina è l'impasse nella difesa del clima. Il 2024 è stato l'anno più caldo di sempre, violando per la prima volta i limiti al surriscaldamento dell'atmosfera stabiliti dall'accordo di Parigi, con una serie di eventi estremi – dai grandi incendi ai cicloni tropicali – che hanno causato il più alto numero di sfollati dal 2008, secondo le stime dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale (Wto). Questa onda di devastazioni dovute al surriscaldamento del clima avrebbe dovuto portare le maggiori potenze industriali ad accrescere gli impegni presi per la riduzione dei gas nocivi, fino all'obiettivo di azzerarli.

