la torre dei conti un paziente fragile serve un piano di sicurezza su scala nazionale

AGI - “Un paziente dallo  scheletro potenzialmente molto fragile  come migliaia di  monumenti storici in Italia. Serve una  diagnosi mirata  sui singoli, una  cartella clinica per ogni struttura. E mai come ora, è tempo di schierare un esercito composto dai migliori  ingegneri, geologi, architetti e costruttori  del nostro Paese per guidare un  piano nazionale di valutazione e miglioramento della sicurezza  di case, scuole, ospedali, chiese ed edifici storici”. Stefano Pampanin, docente ordinario di Tecnica delle costruzioni alla Sapienza, non si può sbilanciare sulle cause che hanno portato al collasso della  Torre dei Conti, ai Fori romani ma non esclude una “correlazione” con il  terremoto di magnitudo 3. 🔗 Leggi su Agi.it

