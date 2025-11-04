La Torre dei Conti un paziente fragile Serve un piano di sicurezza su scala nazionale

AGI - “Un paziente dallo scheletro potenzialmente molto fragile come migliaia di monumenti storici in Italia. Serve una diagnosi mirata sui singoli, una cartella clinica per ogni struttura. E mai come ora, è tempo di schierare un esercito composto dai migliori ingegneri, geologi, architetti e costruttori del nostro Paese per guidare un piano nazionale di valutazione e miglioramento della sicurezza di case, scuole, ospedali, chiese ed edifici storici”. Stefano Pampanin, docente ordinario di Tecnica delle costruzioni alla Sapienza, non si può sbilanciare sulle cause che hanno portato al collasso della Torre dei Conti, ai Fori romani ma non esclude una “correlazione” con il terremoto di magnitudo 3. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - “La Torre dei Conti un paziente fragile. Serve un piano di sicurezza su scala nazionale”

