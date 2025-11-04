La torre dei conti parzialmente crollata ieri sorge sull' area di un antico tempio dedicato alla dea Tellus il suo primo nucleo fortificato risalirebbe all' 858

È morto l’operaio che era rimasto intrappolato nel crollo della Torre dei Conti a Roma - Era stato estratto dalle macerie lunedì sera, circa 10 ore dopo il collasso parziale della struttura nel centro della città ... Riporta ilpost.it

La storia della Torre dei Conti crollata a Roma. Petrarca la definì “unica al mondo” - Anche nota come Torre Maggiore o Secura, la prima struttura fu eretta nell’858 e fu fatta ampliare nel 1203 da Papa innocenzo III. Lo riporta msn.com

Torre dei Conti, la storia dagli splendori al crollo. Per Petrarca era "unica al mondo" - A quel tempo, siamo nel XIII secolo, la Torre dei Conti, oggi parzialmente crollata, si chiamava ... Come scrive tg.la7.it