La Torre dei Conti il dolore la responsabilità | non ogni tragedia è una colpa

Prima di tutto il dolore: la morte di Octay Stroici, 66 anni, operaio esperto, rimasto per ore sotto le macerie della Torre dei Conti. E’ umano cercare un colpevole, è naturale che la procura apra un fascicolo per omicidio e disastro colposi. Ma è altrettanto necessario ricordare che non ogni tragedia è una colpa. La torre era chiusa dal 2007, inagibile da anni, segnata da secoli di ricostruzioni e compromissioni. Dal Medioevo al Rinascimento, dal Settecento al fascismo, ogni epoca l’ha toccata, alterata, rinforzata, ferita. La Sovrintendenza capitolina spiegava che i lavori – appalto regolare, ditta seria, prove statiche e rilievi accurati – erano quasi conclusi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

