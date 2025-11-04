La top model omaggia Versace ai CFDA Awards 2025 con l’iconico abito verde che rese immortale Jennifer Lopez ai Grammy 2000

A mber Valletta, attrice e top model americana, ha riportato sul red carpet dei CFDA Awards 2025 uno dei capi più iconici della moda contemporanea: il celebre jungle dress di Versace, reso immortale da Jennifer Lopez ai Grammy Awards del 2000. La supermodella, scelta per consegnare a Donatella Versace il Positive Change Award – riconoscimento per il suo impegno nella difesa dei diritti LGBTQ+ e nel sostegno ai giovani talenti – ha optato per la versione originale dell’abito verde con stampa tropicale, un tributo elegante e potente alla maison italiana. Amber Valletta: top model, attrice e imprenditrice. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La top model omaggia Versace ai CFDA Awards 2025 con l’iconico abito verde che rese immortale Jennifer Lopez ai Grammy 2000

