La testa di un capretto davanti alla lapide del padre | la minaccia agghiacciante contro la giudice Francesca Mariano

La testa di un capretto tagliata a metà nel vaso davanti alla lapide di suo padre: è l'ultimo agghiacciante episodio di minacce contro la giudice del tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano, che da anni si occupa di inchieste legate alla criminalità organizzata.La visita al cimitero e la. 🔗 Leggi su Today.it

News recenti che potrebbero piacerti

Innanzitutto, auguro il meglio sia a @rueda.jr99 che a @noah_dettwiler_55 La mia partenza è stata buona e ho cercato di rimanere il più a lungo possibile con il gruppo di testa, cosa che sono riuscito a fare. C’è stata una situazione con un altro pilota che h - facebook.com Vai su Facebook

Testa di capretto mozzata sulla tomba del padre della gip di Lecce, nuova minaccia mafiosa a Francesca Mariano: è sotto scorta da oltre 1 anno - I membri di alcuni clan vicini alla Sacra corona unita avevano progettato di ucciderla durante un interrogatorio ... Secondo open.online

Galatina, altra pesante intimidazione alla giudice antimafia: testa di capretto sulla tomba del padre Anche un coltello e un biglietto minatorio - A fare la sconcertante scoperta è stata ieri mattina la stessa magistrata antimafia che, recatasi in visita privata sul posto, ha avvertito un odore disgustoso: una volta entrata nella cappella, la ... Riporta noinotizie.it

Testa di capretto e coltello sulla tomba del padre della giudice Mariano - Grave intimidazione nei confronti del gip del Tribunale di Lecce Francesca Mariano, che ieri ha trovato la testa mozzata di un capretto e un coltello sulla tomba del padre nel cimitero di Galatina. Segnala rainews.it