La terra trema in Casentino Scossa di magnitudo 2.8 Paura ma nessun danno

di Gaia Papi Un lieve terremoto domenica sera ha fatto tremare il Casentino. Alle 21.28 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 2.8 con epicentro a circa due chilometri a nord-ovest di Chiusi della Verna, a una profondità di 7,1 chilometri. Secondo la mappa diffusa dall'Ingv, l'epicentro sarebbe localizzato nella zona della Beccia, un'area montana a ridosso del centro abitato. La scossa, seppur lieve, è stata avvertita distintamente dalla popolazione non solo a Chiusi della Verna ma anche nei comuni vicini. Diversi cittadini hanno segnalato il tremolio sui social, raccontando di aver percepito un rapido movimento della terra e il tipico rumore sordo che accompagna i fenomeni sismici, seguito da un momento di apprensione.

