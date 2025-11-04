La svolta green di Lego | mattoncini plastic-free entro il 2032

Lego punta a produrre tutti i suoi mattoncini con materiali riciclati o rinnovabili entro il 2032. Il piano prevede una transizione dal tradizionale ABS derivato dal petrolio verso nuove plastiche sostenibili. Nonostante l’abbandono del progetto di usare rifiuti plastici da bottiglie PET, l’azienda rilancia con investimenti e nuovi obiettivi. È un passo cruciale per un marchio che realizza decine di miliardi di pezzi l’anno e che vuole dare un segnale forte nel settore del giocattolo. Un impero di plastica e la sfida ambientale. Da quasi un secolo i mattoncini Lego parlano a grandi e piccoli, mostrando come da pochi pezzetti di plastica possa nascere qualcosa di straordinario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La svolta green di Lego: mattoncini plastic-free entro il 2032

