La svolta di Herambiente Investimenti per 750 milioni

Quotidiano.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Principini In un Paese che ogni anno esporta più di 5,5 milioni di tonnellate di rifiuti industriali (speciali) perché non ha gli impianti per trattarli, e ancor oggi smaltisce in discarica il 16% dei rifiuti urbani arrancando per centrare il target Ue 2035 del 10%, la multiutility Gruppo Hera è riuscita a fare della gestione end-to-end dei rifiuti un servizio per le imprese ad alto valore aggiunto e a basso impatto ambientale e a ridurre al 2% la frazione di rifiuti in discarica sui territori serviti, consolidando la propria leadership nazionale del trattamento e recupero. Un podio conquistato da tempo a suon di investimenti in tecnologie e innovazione, di cui è stata protagonista negli ultimi 15 anni la controllata Herambiente, attraverso un percorso serrato di acquisizioni e integrazioni che le consentono di trattare qualsiasi tipologia di rifiuto con oltre 90 impianti all’avanguardia e 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la svolta di herambiente investimenti per 750 milioni

© Quotidiano.net - La svolta di Herambiente. Investimenti per 750 milioni

Argomenti simili trattati di recente

svolta herambiente investimenti 750La svolta di Herambiente. Investimenti per 750 milioni - Sono quelli sostenuti in dieci anni dalla società del Gruppo Hera per potenziare il parco impiantistico e arrivare alla piena valorizzazione dei rifiuti. Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Svolta Herambiente Investimenti 750