La svolta di Herambiente Investimenti per 750 milioni
di Marco Principini In un Paese che ogni anno esporta più di 5,5 milioni di tonnellate di rifiuti industriali (speciali) perché non ha gli impianti per trattarli, e ancor oggi smaltisce in discarica il 16% dei rifiuti urbani arrancando per centrare il target Ue 2035 del 10%, la multiutility Gruppo Hera è riuscita a fare della gestione end-to-end dei rifiuti un servizio per le imprese ad alto valore aggiunto e a basso impatto ambientale e a ridurre al 2% la frazione di rifiuti in discarica sui territori serviti, consolidando la propria leadership nazionale del trattamento e recupero. Un podio conquistato da tempo a suon di investimenti in tecnologie e innovazione, di cui è stata protagonista negli ultimi 15 anni la controllata Herambiente, attraverso un percorso serrato di acquisizioni e integrazioni che le consentono di trattare qualsiasi tipologia di rifiuto con oltre 90 impianti all’avanguardia e 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
La svolta di Herambiente. Investimenti per 750 milioni - Sono quelli sostenuti in dieci anni dalla società del Gruppo Hera per potenziare il parco impiantistico e arrivare alla piena valorizzazione dei rifiuti. Si legge su quotidiano.net