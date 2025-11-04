La Superluna del Castoro illumina il cielo | sarà la più grande e luminosa degli ultimi 6 anni

(Adnkronos) – Il cielo torna ad offrire uno spettacolo raro e imperdibile: domani, mercoledì 5 novembre 2025, la cosiddetta 'Luna del Castoro' sarà protagonista della Superluna più grande e brillante degli ultimi sei anni. Tra le 14:19 e le 14.20 ora italiana, il nostro satellite naturale raggiungerà la fase di piena, mentre alle 23:27 toccherà . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

