La strada brianzola invasa dalle pecore

È la strada che dal centro di Limbiate porta verso Mombello, in un’area fatta di boschi e di campi. Lo scampanellio i belati delle pecore si sono fatti via via più persistenti fino a quando, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 4 novembre, via Verdi è stata sommersa da un gregge di pecore.Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it