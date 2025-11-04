C i sono bambine che hanno una bambola preferita. Qualcuna divide le sue cure tra due, tre bambole alla volta. Da piccola MaryBeth Lewis si prendeva cura ogni sera di 10 bambole. Da grande ha fatto qualsiasi cosa per trasformare quella fantasia in realtà. Ma poi quella realtà l’ha superata, arrivando a cullare 13 figli. Non paga, ha speso l’impossibile e falsificato documenti, rischiando il cacere, per diventare ancora madre: cercando di appropriarsi di due gemelli nati da madre surrogata. Il New York Times ripercorre la vicenda incredibile di questa supermamma ai limiti del criminale. Ma, senza arrivare a questo livello di ossessione, quello delle madri convinte di molti figli è un fenomeno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La storia di MaryBeth Lewis, che non poteva stare senza un neonato in braccio, è il pretesto per provare a capire le famiglie numerose: da quelle XXL dei social, a quelle dei super ricchi, alla Elon Musk