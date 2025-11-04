La Stagione della Casa del Teatro Giovedì ’Una storia palestinese’

Al via giovedì la Stagione della Casa del Teatro di Faenza (via Oberdan 7), dal titolo-tema ’Un teatro di pace’. "Parlare di pace per noi non significa soltanto condannare la guerra e la violenza, ma anche agire concretamente – spiega Alberto Grilli, direttore del Teatro Due Mondi –, i nostri spettacoli, i laboratori e le attività possano diventare strumenti di inclusione e dialogo". In programma fino ad aprile 2026 spettacoli di artisti provenienti da tutta Italia, fruibili a un costo di soli 2 euro, ma anche residenze creative, laboratori e incontri per tutti. Per il teatro, dopo il prologo affidato giovedì alle 21 al cantastorie Nino Racco con Una storia palestinese, Silvio Castiglioni, insieme a un coro di ragazze e ragazzi del territorio, metterà in scena I Persiani, da Eschilo; Teatro Patalò e Rita Frongia presenteranno il suggestivo Anna Ghiaccio e il Teatro dell’Albero Mettimi come sigillo sul tuo cuore, rilettura interculturale del Cantico dei Cantici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

