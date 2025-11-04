La ' staffetta' per la pace della Cisl tocca Gambettola e Cesena | Partecipazione e desiderio di comunità

Cesenatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il cammino della staffetta ‘Convergiamo verso la pace’, promossa dalla Cisl Emilia-Romagna, che oggi ha toccato le città di Gambettola e Cesena, dopo le tappe inaugurali a Rimini, Santarcangelo e Savignano sul Rubicone di ieri. Un percorso simbolico e concreto di oltre 300 chilometri, da. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

staffetta pace cisl toccaCISL Emilia-Romagna: la staffetta “Convergiamo verso la pace” fa tappa a Rimini - La staffetta per la pace “Convergiamo verso la pace”, promossa dalla CISL Emilia- Come scrive msn.com

staffetta pace cisl toccaDalla Romagna all’Emilia, 300 km per la pace: la staffetta della CISL per dire no alla guerra - La staffetta fa parte della più ampia iniziativa nazionale “Maratona per la Pace”, promossa dalla CISL nazionale, che si concluderà il 15 novembre a Roma con una grande assemblea nazionale e la ... ravennanotizie.it scrive

Cesena, in Piazza del Popolo la staffetta per la pace VIDEO - Questa mattina è transitata da Piazza del Popolo, la staffetta per la pace organizzata dalla Cisl con il contributo del Centro per la Pace ”Ernesto ... Si legge su corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Staffetta Pace Cisl Tocca