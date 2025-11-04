La spedizione punitiva dei parenti contro i ragazzini che hanno torturato un coetaneo a Moncalieri

Open.online | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A rapire e torturare il ragazzino di 15 anni di Moncalieri sono stati i suoi compagni di scuola. Con un’amica di 15 anni, a sua volta indagata. Il 15enne è fragile e ha problemi di studio. «Una sopraffazione vera e propria», dice a La Stamp a la procuratrice per i minori di Torino Emma Avezzù. L’indagine dovrà anche accertare se c’è stata una violenza sessuale: a denunciarla è stata la madre del 15enne. E il bagno nel fiume con la sigaretta spenta sul corpo. Lo sgabuzzino. Di sicuro la vittima è rimasta chiusa in uno sgabuzzino per ore e rapata a zero. Intanto la baby gang di cui i due protagonisti facevano parte ha fatto partire un linciaggio social: «Ti ho messo come la mia putt. 🔗 Leggi su Open.online

