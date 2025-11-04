La spedizione punitiva dei parenti contro i ragazzini che hanno torturato un coetaneo a Moncalieri
A rapire e torturare il ragazzino di 15 anni di Moncalieri sono stati i suoi compagni di scuola. Con un’amica di 15 anni, a sua volta indagata. Il 15enne è fragile e ha problemi di studio. «Una sopraffazione vera e propria», dice a La Stamp a la procuratrice per i minori di Torino Emma Avezzù. L’indagine dovrà anche accertare se c’è stata una violenza sessuale: a denunciarla è stata la madre del 15enne. E il bagno nel fiume con la sigaretta spenta sul corpo. Lo sgabuzzino. Di sicuro la vittima è rimasta chiusa in uno sgabuzzino per ore e rapata a zero. Intanto la baby gang di cui i due protagonisti facevano parte ha fatto partire un linciaggio social: «Ti ho messo come la mia putt. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Indagini della Polizia per chiarire il movente, non si esclude la spedizione punitiva - facebook.com Vai su Facebook
Spedizione punitiva: in 20 aggrediscono e feriscono a sangue straniero - X Vai su X
"Se torna a casa ancora una volta con una lacrima saranno fatti, non parole”: a Torino la spedizione punitiva finisce sui social - A organizzare la spedizione punitiva, il cui video è finito online, sarabbero stato alcuni ‘maranza’ ... Secondo torinotoday.it
La spedizione punitiva contro il maestro: "Se la bimba torna a casa con una lacrima saranno fatti" - Una spedizione punitiva contro un maestro di una scuola elementare, accusato di "aver alzato le mani" nei confronti dei bambini durante le lezioni. Si legge su today.it
Spedizione punitiva: in 20 aggrediscono e feriscono a sangue straniero - Una ventina di ragazzi con l’accento brindisino hanno aggredito e ferito a sangue un ragazzo straniero. Secondo quotidianodipuglia.it