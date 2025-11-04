La sinistra ti spreme poi ti volta le spalle

Rapper, personaggio tv e ora memorialista, Fedez si mette a nudo in un libro sorprendente: «Ho dovuto distruggere tutto per ripartire. Quando avevo il cancro Salvini mi scriveva costantemente per sapere come stessi. Persone come Conte o Di Maio sono sparite». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «La sinistra ti spreme, poi ti volta le spalle»

Leggi anche questi approfondimenti

Così Orbán vuole spremere tutto il possibile da Trump e Putin. Isolato in Europa, si sente di nuovo al centro del mondo, proprio come ha sempre desiderato. Ora vuole riprendersi tutto, popolarità, prestigio, regia, piazza. Di Paola Peduzzi - facebook.com Vai su Facebook

Prodi stronca la sinistra: “Perché la destra guadagna voti”. Il video - Romano Prodi ne ha per tutti e in tv, nel suo ultimo intervento, ha parlato della destra e della sinistra politica senza esclusione di colpi. Come scrive newsmondo.it