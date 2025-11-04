La sinistra passa alla rieducazione sessuale

Massimo Recalcati osa mettere in dubbio la battaglia per le lezioni di affettività e sessualità a scuola, tanto care all’universo progressista cui appartiene anche lui. E subito «Repubblica» rimette in riga il compagno che sbaglia: «La realtà non la decide Valditara». 🔗 Leggi su Laverita.info

