La sfida della sostenibilità EcoSer | Smaltiamo i rifiuti riducendo gli sprechi e creando nuove risorse

di Federico Tommasini CASTENASO (Bologna) Il ciclo dei rifiuti è una delle sfide più importanti oggi, per la tutela dell’ambiente. Gilberto Gherardi, l’amministratore delegato di Eco.Ser., azienda di Castenaso specializzata nei servizi di gestione dei rifiuti con attenzione costante alla sostenibilità, racconta un percorso fatto di evoluzione, nuove sfide e una visione sempre più green. Per questo Ecomondo da anni è tappa fissa per l’azienda, un’occasione per misurarsi con il mondo dei rifiuti e cogliere nuove opportunità. "Partecipiamo insieme al consorzio Astra, con cui condividiamo l’impegno nella gestione e valorizzazione dei rifiuti – spiega Gherardi – È un momento importante per confrontarsi con le novità, capire dove si muove il mercato e rendere la nostra offerta sempre più efficace". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La sfida della sostenibilità. Eco.Ser.: "Smaltiamo i rifiuti riducendo gli sprechi e creando nuove risorse"