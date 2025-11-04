"Oggi i dati sull’aumento dei reati, delle rapine, dei delitti, ma per il governo il problema del Paese sono i rave. Stessa cosa tre anni fa. Per la destra la sicurezza è solo legge e ordine" è questo il commento della senatrice Ilaria Cucchi dopo lo sgombero degli ex stabilimenti Bugatti. "Hanno introdotto 48 nuovi reati ma sono in aumento. La sicurezza non è fatta solo di divieti o misure di repressione – continua – la gestione del deflusso dei partecipanti al ’free party’ non autorizzato a Campogalliano, è figlia di questo approccio eccessivamente repressivo da parte delle forze dell’ordine, effetto della deriva securitaria alimentata dai continui decreti sicurezza del governo Meloni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La senatrice Cucchi:: "Deriva securitaria"