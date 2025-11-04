La segnalazione | Allerta massima per rischio distorsioni e slogature alle caviglie in via del Santuario FOTO

«Cerco di portare a conoscenza la gravissima problematica, presente oramai da anni, che abbiamo in zona Gesuiti e precisamente a Pescara in via del Santuario dal civico 230 al 280 poiché il marciapiede (se ancora si può classificare così) è di una pericolosità spaventosa a causa dei smottamenti e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it