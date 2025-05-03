Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
La concorrenza dell’Europa dell’est ai festival di musica italiani internazionale.it
Ucraina, l’ammiraglio Nato Giuseppe Cavo Dragone: “Sconfitta strategica di Putin, guerra arrivata a punto ... thesocialpost.it
Il vostro smartphone potrebbe mentire sulla potenza del segnale (e Google ne è consapevole) tuttoandroid.net
Hockey ghiaccio, Clara prima dell’European Cup Of Nations: “Un onore indossare la maglia azzurra” oasport.it
Calciomercato Milan, si aprono spiragli per il rinnovo di Maignan? La situazione pianetamilan.it
Gaza, "49,5% di giornalisti morti colpito di notte in famiglia con software militari AI e sistemi di ... ilgiornaleditalia.it
LIVE Paolini Gauff 3 4, WTA Finals 2025 in DIRETTA: controbreak dell’azzurra!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Palla break Gauff. Decolla il rovescio dell’italia... ► oasport.it
Il Team degli atleti Enel verso Milano Cortina 2026: energia, passione e talento azzurro
Enel presenta il suo Team di atleti in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano ... ► ilgiornale.it
Cosa fa oggi Gigi Sammarchi del duo Gigi e Andrea: “Vivo a Marbella, il mondo dello spettacolo non mi manca”
Gigi Sammarchi, attore e membro del duo comico Gigi e Andrea con Andrea Roncato, ha cambiato vita. ... ► fanpage.it
Cagliari, abusi sul figlio di 8 anni: papà condannato a 14 anni e 8 mesi di carcere
Scoperto un giro di pedopornografia online: il giudice ha ritenuto i fatti di “gravità estrema” e, ... ► repubblica.it
Chiara Ferragni in tribunale: "Fase difficile della mia vita, ma vado avanti"
"Grazie per l'attenzione, grazie di essere qua. È una fase sicuramente difficile della mia vita e pe... ► tgcom24.mediaset.it
Stretta anti evasione per i commercianti, arriva la cassa collegata al pos: cosa cambia e da quando
A partire da gennaio 2026, tutti i pagamenti elettronici dovranno essere collegati al registratore ... ► fanpage.it
FOTO/ Auto in transito va a fuoco: salvi per miracolo tre persone
Tempo di lettura: < 1 minutoIntorno alle ore 13:00 di oggi, martedì 4 novembre, i Vigili del Fu... ► anteprima24.it
Agrigento 2025: venti progetti già completati e altrettanti in corso: “La Capitale della cultura nei fatti”
“Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 continua a crescere nei fatti”: lo dichiara la Fon... ► agrigentonotizie.it
Al Toniolo il concerto di Yuki Serino e Martin Nöbauer dà il via al ciclo "6 suonato?"
Mercoledì 5 novembre alle ore 19.30, al Teatro Toniolo, Yuki Serino e Martin Nöbauer inaugurano il... ► veneziatoday.it
Trattore si ribalta lungo la strada da Terni a Vascigliano: necessaria la gru dei vigili del fuoco
Incidente stradale intorno alle 11 di questa mattina, 4 novembre, lungo la strada provinciale 65 c... ► ternitoday.it
Pisa celebra la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, Conti: "Eterna riconoscenza a chi protegge la democrazia"
Nella mattinata di martedì 4 novembre la città si è stretta attorno alle forze armate per celebrar... ► pisatoday.it
Chiara Ferragni in Tribunale per il processo sul Pandoro Gate: "Momento difficile della mia vita"; poi "fugge" dalle telecamere VIDEO
Ferragni, indagata con l'ipotesi di truffa continuata e aggravata per le iniziative promozionali d... ► ilgiornaleditalia.it
Caso di scabbia: scatta la chiusura per due scuole di Arezzo
Nuovo caso di scabbia nelle scuole aretine. Con apposita ordinanza il sindaco di Arezzo Alessandro... ► arezzonotizie.it
Jonas Pepe e Anita Mazzotta, aumenta l’intesa al Grande Fratello: “C’è affinità…”
Anita Mazzotta e Jonas Pepe sempre più vicini al Grande Fratello, cosa hanno detto al Grande Fratel... ► bollicinevip.com
Calcio femminile, l’Italia ritrova Svezia e Danimarca nel girone di qualificazione per i Mondiali 2027
L’Italia ha scoperto le avversarie che dovrà affrontare nel percorso di qualificazione per la fase ... ► oasport.it
Chiara Ferragni in tribunale per l’udienza sul Pandoro gate: “È una fase difficile della mia vita”
Per la prima volta da quando ha avuto inizio il processo, che la vede accusata di truffa aggravata ... ► tpi.it
Superluna di novembre: perché è la più grande dell'anno e come vederla
La Superluna del Castoro arriva il 5 novembre. Le sue dimensioni supereranno del 10% quelle consuete... ► vanityfair.it
Morgan a processo per stalking: Angelica Schiatti risarcita con 100mila euro, ma non ritirerà la querela
Morgan, a processo per stalking e diffamazione nei confronti dell'ex fidanzata Angelica Schiatti, h... ► fanpage.it
Unione industriali, Marco Scarano presidente del Raggruppamento territoriale Alto Vesuviano
Marco Scarano (ceo di Elevateur srl) è stato eletto presidente del Raggruppamento territoriale Zona... ► ildenaro.it
Giovanni Cacioppo porta a Mestre la sua comicità pungente con “Che rimanga tra noi”
Giovedì 6 novembre alle ore 21.00 il Teatro Corso di Mestre ospiterà Giovanni Cacioppo, uno dei vo... ► veneziatoday.it
Fa la spesa "gratis" al supermercato e scappa col carrello, poi picchia il vigilante
Era andata all’Iper di via della Guerrina insieme a un’altra donna per fare la spesa “gratis”. Ma ... ► monzatoday.it
"Fiumi sicuri": 7 gruppi di protezione civile impegnati a Ballabio
Ben sette diversi gruppi comunali di protezione civile (Ballabio, Colico, Cortenova, Imbersago, Pa... ► leccotoday.it
Tajani:offese Mosca,più sostegno a Kiev
15.30 Il ministro degli Esteri, Tajani, ha convocato l'Ambasciata russa in Italia rappresentata dal... ► televideo.rai.it
Anzio e Nettuno celebrano la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
Anzio, 4 novembre 2025 – Celebrata in piazza Garibaldi la festa dell’unità nazionale e delle forze ... ► ilfaroonline.it
Fine vita, Pro Vita & Famiglia: “Suicidio assistito è mattanza di Stato”
(Adnkronos) – “Non mi uccidere”. Con questo slogan Pro Vita & Famiglia Onlu, mentre a Palazzo de... ► periodicodaily.com
Una prospettiva trasparente, come il vetro: perché sceglierlo per design e arredamento?
Negli ultimi anni, il vetro ha smesso di essere solo un materiale funzionale per diventare una vera... ► dilei.it
Sbaglia il libero, poi schiaccia in rovesciata: Thompson mostruoso
Le migliori 5 giocate delle partite Nba disputate nella notte italiana: al secondo posto una schiacc... ► video.gazzetta.it
Roma Volley, pronta per il match infrasettimanale in casa contro Club Italia: “Imporremo il nostro gioco”
La Roma Volley Club si scontrerà nel turno infrasettimanale con il Club Italia. Domani, 5 novembre ... ► ildifforme.it
Lukaku sulla strada del rientro, ora si discute il futuro di Hojlund
Con il rientro di Lukaku c’è da prendere decisioni per l’attaccante danese. Con il rientro ormai se... ► forzazzurri.net
Tumori al colon retto, lo screening funziona: quanti casi sono emersi con i controlli di Ats Città Metropolitana
Milano, 4 novembre – Il successo, con la pacifica dimostrazione che la prevenzione, è nei numeri. ... ► ilgiorno.it
Neonato abbandonato, FdI: "Chiedere chiarezza non è 'speculare', sistema socio assistenziale costa milioni di euro"
Il capogruppo di Fratelli d'Italia Marco Casali torna sul caso del neonato abbandonato ai cassonet... ► cesenatoday.it
L'ascesa della vitiligine nel mondo della moda e del beauty. Non più un'imperfezione da nascondere ma un tratto distintivo da celebrare
È il 1993 quando Michael Jackson, seduto davanti a Oprah Winfrey, risponde a una domanda sul colore... ► iodonna.it
La villa di Garlasco mai venduta dopo l'omicidio di Chiara Poggi, le mura sono ancora della mamma di Alberto Stasi
Oltre alla casa di Garlasco, la signora Ligabò è rimasta anche proprietaria della Nuova Invernizzi s... ► affaritaliani.it
Marco Veronese ucciso sotto casa dei genitori: l’assassino ha confessato. Perché l’ha fatto
C’è stata una svolta cruciale nelle indagini sull’omicidio di Marco Veronese, l’imprenditore di 39 ... ► thesocialpost.it
Costo dell’energia, insicurezza della politica e fragilità dell’Europa: ecco cosa preoccupa gli industriali
All’imprevedibilità del titolo “Chissà, chissà domani. Orizzonti e sfide per l’impresa futura” c’è ... ► bergamonews.it
Uno dei ristoranti giapponesi più famosi al mondo arriva a Roma
Dopo diversi rinvii apre finalmente il primo Nobu Hotel d'Italia, 117 stanze e un Nobu Restaurant co... ► gamberorosso.it
Cure odontoiatriche gratuite per chi è in difficoltà: a Francavilla nasce l'associazione Sorridenti
Cure odontoiatriche gratuite per le persone in difficoltà economica: è l'iniziativa dell'associazi... ► chietitoday.it
Marco Veronese ucciso a coltellate sotto casa a Collegno, confessa il fidanzato dell’ex moglie della vittima
Ha confessato il fidanzato dell'ex compagna di Marco Veronese, il 39enne ucciso a coltellate a Coll... ► fanpage.it
Londra, in mostra il sontuoso guardaroba della regina Elisabetta
(Adnkronos) – Dai suoi sontuosi abiti da cerimonia alle famose giacche di tweed e alle celebri sciar... ► periodicodaily.com
Tarquinia, forzano posto di blocco e mentono agli agenti
Tarquinia, 4 novembre 2025 – Si sono ulteriormente aggravate le posizioni dei due individui, proven... ► ilfaroonline.it
Tradizione, velocità, bellezze architettoniche: presentata la 26° Maratona di Pisa
Dopo aver festeggiato il quarto di secolo, si prepara ora a vivere una fase evolutiva della sua st... ► pisatoday.it
Crea©tivity 2025 al Museo Piaggio celebra 20 anni di design
PONTEDERA – Il 13 e 14 novembre il Museo Piaggio ospiterà Crea©tivity 2025, ventesima edizione dell... ► corrieretoscano.it
Buono Scuola 2025/26 Lombardia: domande al via, scadenza 11 dicembre
Da oggi, 4 novembre 2025, è possibile presentare domanda per il Buono Scuola della Regione Lombardi... ► orizzontescuola.it
A Mestre la quindicesima edizione della mostra dedicata ai taccuini di viaggio
M9 ospita per la prima volta Matite in Viaggio. Carnets, disegni, parole, la rassegna internaziona... ► veneziatoday.it
Pratellesi, comandante in seconda del Caio Duilio: “Onore guidare l’equipaggio e coordinarne le attività”
Firenze, 4 novembre 2025 – In occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, l... ► lanazione.it
Aggressione Milano, Lanni: ‘Volevo colpire il simbolo del potere’, perché è stato allontanato dalla comunità
L’aggressione e la dinamica dei fatti, Vincenzo Lanni confessa Milano è scossa dall’aggressione ... ► notizieaudaci.it
Annarella, il corpicino martoriato buttato in fondo a un pozzo: aveva solo 12 anni. Orrore in Italia
Annarella, il corpicino martoriato buttato in fondo a un pozzo: aveva solo 12 anni. Orrore in Itali... ► tvzap.it
“Chiudete tutto, non uscite!”. Paura in Italia, nube nera tossica: cosa sta bruciando
Un vasto bagliore seguito da un’immensa e minacciosa colonna di fumo nero ha squarciato il cielo, g... ► thesocialpost.it
WWE: Cody Rhodes rivela che il prossimo contratto sarà l’ultimo prima del ritiro
Cody Rhodes, attuale Undisputed WWE Champion, ha dichiarato che il prossimo contratto che fir... ► zonawrestling.net
Giornata delle Forze armate, Lagalla: "Palermo rende omaggio a chi dedicato la propria vita al servizio dell’Italia"
“La Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate rappresenta un momento di profonda riflessi... ► palermotoday.it
Il nostro patrimonio monumentale produce ricchezza ma continua a essere trascurato
A turbare il sonno degli italiani mancava l’incubo dei crolli, del tipo Torre dei Conti, accaduto l... ► ildenaro.it
Bernabini (FdI): "Stato di degrado sulla Sp 43 tra Acquapartita e Riofreddo. Servono interventi urgenti"
"Lo stato di degrado in cui versa la Sp 43 tra Acquapartita e Riofreddo ha raggiunto livelli tali ... ► cesenatoday.it
Come sarà Il Signore delle mosche adattato dall'autore di Adolescence?
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when y... ► gqitalia.it
Jack Savoretti in versione acustica al Teatro Toniolo di Mestre
Il ritorno di Jack Savoretti con l’inedito Do It for Love segna soltanto il primo passo verso un 2... ► veneziatoday.it
Il Foglio attacca Ranucci e i costi di Report. Il giornalista: “Noi non usiamo troupe, si sa da 30 anni”
“Report non ha troupe ma dei videogiornalisti e filmmaker. Si sa da 30 anni. Seicento euro otto ore... ► ilfattoquotidiano.it
“Mi sono svegliata, ho preso la pistola e ho sparato due volte. Ho fatto ciò che avrebbe fatto qualsiasi madre”: donna uccide una scimmia fuggita da un camion
“Ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi madre per proteggere i propri figli. Ho sparato, ma l’... ► ilfattoquotidiano.it
Grande Fratello, Francesco Rana torna sui social dopo l'eliminazione: "Ho cercato di essere me stesso, senza strategie"
A distanza di alcune ore dalla sua eliminazione, Francesco Rana è tornato sui social per fare un bil... ► comingsoon.it
Prima volta in aula per Chiara Ferragni: "Fase difficile della mia vita"
"È una fase sicuramente difficile della mia vita, penso che mi capirete se non mi sento di fare dic... ► iltempo.it
Sigfrido Ranucci a È Sempre Cartabianca
Sigfrido Ranucci sbarca per la prima volta a Mediaset. Il conduttore di Report sarà ospite questa s... ► davidemaggio.it
Competere, semplificare e crescere. I pilastri della nuova Europa secondo Fitto
C’è chi all’Europa chiede di fare di più, e chi le chiede di fare meglio. Raffaele Fitto sceglie la... ► formiche.net