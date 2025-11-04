La scuola non si arruola oggi manifesta in 30 piazze
L’antefatto va raccontato per spiegare il clima politico in cui si terranno oggi le trenta manifestazioni, da Trento a Palermo, che contesteranno la diffusione dell’ideologia militarista, e l’economia di guerra, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
#lascuolavaallaguerra GOLPE #MILITARISTA nella #scuola ITALIANA armi in mano ai bambini e VIETATO PARLARE DI #PACE Il ministro #Valditara ha deciso che un corso dal titolo “La scuola non si arruola” non è formazione ma “propaganda politica”. - X Vai su X
Libertà di insegnamento sotto attacco La FLC CGIL Ravenna condanna con forza la decisione del Ministero dell’Istruzione e del Merito di ritirare l’accreditamento al corso “4 novembre, la scuola non si arruola”. Un atto grave che limita la libertà di insegnam - facebook.com Vai su Facebook
La scuola manifesta per la Palestina - La scuola in piazza al grido di "blocchiamo tutto", ragazzi delle superiori, universitari, troviamo anche bambini delle elementari accompagnati dalla maestra e cittadini di tutte le età. Come scrive rainews.it