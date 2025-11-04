La scuola non si arruola | nuove mobilitazioni e un presidio davanti all' Ufficio Scolastico Regionale di Torino

In occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, celebrata il 4 novembre, Usb – Unione sindacale base – rilancia anche a Torino un presidio fisico per dire “no” alla “militarizzazione della cultura, al riarmo e alle politiche di guerra”. Una mobilitazione che, nel. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondisci con queste news

#lascuolavaallaguerra GOLPE #MILITARISTA nella #scuola ITALIANA armi in mano ai bambini e VIETATO PARLARE DI #PACE Il ministro #Valditara ha deciso che un corso dal titolo “La scuola non si arruola” non è formazione ma “propaganda politica”. - X Vai su X

Genova, 1223° ora in silenzio per la pace. Solidarietà Convegno annullato “La scuola non si arruola” - facebook.com Vai su Facebook

"La scuola non si arruola": nuove mobilitazioni e un presidio davanti all'Ufficio Scolastico Regionale di Torino - Contro la militarizzazione della cultura, contro il riarmo e le politiche di guerra, per sostenere la Palestina. Lo riporta torinotoday.it

PIOMBINO: IL 4 NOVEMBRE “LA SCUOLA NON SI ARRUOLA” - Il 4 novembre a Piombino, incontro in piazza Cappelletti per difendere il diritto all'istruzione e la libertà della scuola. Riporta corriereetrusco.it

No smartphone a scuola. Per gli esperti manca riflessione sulle nuove tecnologie - Sono passate tre settimane senza il cellulare a scuola e le ragazze e i ragazzi delle superiori si stanno chiedendo se il divieto sia una misura utile o no per evitarne la dipendenza o la solitudine ... Riporta rainews.it