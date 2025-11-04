La Samb perderà Orsini per almeno un mese

Tommaso Orsini dovrà restare lontano dal campo per almeno 25 giorni. Questo l’esito di tutti gli accertamenti effettuati dall’estremo difensore classe 2006, dopo l’infortunio occorsogli nel corso del primo tempo del match con il Guidonia Montecelio. Gli è stata riscontrata una distorsione cervicale per la quale il portiere dovrà indossare un collare per riposo funzionale per 25 giorni circa. Poi si vedrà se se sarà tutto ok per il ritorno in campo. Oltre al match con il Campobasso sarà costretto a saltare anche i match interni con Pineto e Ternana e la trasferta di Arezzo di fine novembre. Un’assenza importante per Ottavio Palladini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

