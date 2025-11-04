La salute del nostro cuore si può capire dagli occhi | uno studio spiega come capire quanto stiamo invecchiando

Secondo una nuova ricerca canadese, il reticolo dei vasi sanguigni oculari può riflettere fedelmente lo stato del sistema cardiovascolare e la velocità dell’invecchiamento biologico. Lo studio apre la strada alla sperimentazione di nuovi test rapidi e non invasivi per prevedere il rischio di malattie cardiovascolari e sviluppare nuovi farmaci in grado di rallentare il deterioramento dell'organismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

