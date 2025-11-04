La Sagrada Familia diventa la chiesa più alta del mondo

Tv2000.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Barcellona, la spettacolare opera di Gaudì, la Sagrada Familia, diventa la chiesa più alta del mondo. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

