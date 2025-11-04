La saga di ’Twilight’ torna al cinema | A Montepulciano occasione persa

Tra il 2009 e il 2010 Montepulciano proclamò l’intenzione di non voler essere etichettata come ‘la città dei vampiri’, dopo che la lavorazione del film ’New moon’, basato su questi personaggi di fantasia, aveva suscitato interesse mondiale. Opzione rispettabilissima, anche se la città rinascimentale ha continuato a godere per anni dell’effetto-Twilight e nei pacchetti degli operatori figurano ancora tour sui set della lavorazione; ma il fenomeno, senza un’adeguata promozione, si è inevitabilmente affievolito. In questi giorni, a venti anni dal primo libro dell’autrice statunitense Stephenie Meyers, punto di partenza di un travolgente fenomeno globale, editoriale e cinematografico, la casa di produzione Lionsgate ha rimesso in circolazione le pellicole nelle sale di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

