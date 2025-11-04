La ruota posteriore destra lo ha colpito Ora non sarà più lo stesso senza le sue zampette | auto a guida autonoma investe il gatto Kit Kat la rabbia dei proprietari

San Francisco è in lutto per la morte di KitKat, il gatto del Randa’s Market, investito la sera del 27 ottobre da un’auto a guida autonoma della società Waymo. L’incidente è avvenuto intorno alle 23:40 davanti al negozio, situato su 16th Street nel Mission District, nei pressi del Roxie Theater. Secondo quanto riportato dal sito Mission Loca l, due testimoni anonimi hanno riferito di aver visto il gatto seduto davanti a un’auto Waymo ferma per circa sette secondi. “ Era immobile davanti al veicolo “, ha dichiarato uno di loro. “ Poi si è spostato sotto la macchina, e mentre l’auto ripartiva, la ruota posteriore destra lo ha colpito “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

