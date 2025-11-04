LA RUOTA DELLA FORTUNA | LE RAGIONI DI UN SUCCESSO DA TUTELARE E NON USURARE

Il 14 luglio 2025 è una data che ha segnato l'inizio di una nuova era televisiva per Canale 5. È andata in onda la prima puntata de "La Ruota della Fortuna" nella fascia dell'acces prime time, occupata da sempre dai programmi di Antonio Ricci. Quello che doveva essere un esperimento estivo al posto di Paperissima Sprint si è rivelato una vera e propria rivelazione. Alla vigilia l'intenzione era quella di arginare il successo di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino che nella scorsa stagione aveva ottenuti ascolti record travolgendo Striscia la Notizia e dandole il colpo di grazie dopo anni in calo progressivo.

