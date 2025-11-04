La Ruota della Fortuna il successo che ha cambiato l’access prime time di Canale 5

Il 14 luglio 2025 è diventato un giorno simbolico per Canale 5. In quella data è andata in onda la prima puntata de "La Ruota della Fortuna" nella fascia dell'access prime time, quella storicamente dominata dai programmi di Antonio Ricci. Quello che inizialmente doveva essere solo un esperimento estivo al posto di Paperissima Sprint si è trasformato in un autentico caso televisivo. Un esperimento diventato fenomeno. Alla vigilia, l'obiettivo di Mediaset era chiaro: contrastare il successo di "Affari Tuoi", condotto da Stefano De Martino, che nella stagione precedente aveva travolto Striscia la Notizia, segnando un declino sempre più evidente per lo storico tg satirico.

