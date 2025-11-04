La Ruota della Fortuna Gerry Scotti annuncia una grande novità

Il 3 novembre è andata in onda La Ruota della Fortuna come di consueto: condotta da Gerry Scotti, è ormai tra i programmi più amati dell’Access Prime Time. Al suo fianco c’è Samira, che ha anche improvvisato un nuovo stacchetto con “uno splendido vestitino”, come ha detto il conduttore, sulle note di alcuni grandi classici, da Raf a Ivana Spagna. Come sempre i concorrenti sono bravissimi, e del resto il conduttore stesso ha lanciato ancora una frecciatina ad Affari Tuoi e Stefano De Martino: “Vi voglio tutti bravi”. La Ruota della Fortuna, la replica di Gerry Scotti. Tre egregi concorrenti si sono sfidati nel corso della puntata de La Ruota della Fortuna del 3 novembre, dove Gerry Scotti ha anche colto la palla al balzo per replicare a una lettrice di Sorrisi, che ha scritto al direttore Aldo Vitali: “Ho notato che se c’è una bella ragazza Gerry Scotti se la mette di fianco, se c’è un ragazzo se lo mette di fronte”, e la replica: “ Se c’è una bella ragazza è meglio che stia al mio fianco”. 🔗 Leggi su Dilei.it

