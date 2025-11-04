La rivoluzione tecnologica del ping pong | con la gomma anti-spin si apre l’era dei pallettari Spiegel
C’è una rivoluzione in atto nel ping pong. Una sorta di passaggio tecnologico, forse epocale. Potrebbe essere il corrispettivo di ciò che sta avvenendo nell’atletica leggera con la scarpe in carbonio, o anche nel tennis con il passaggio dalle racchette di legno a quelle di oggi. E la sta portando avanti giocatrice tedesca Sabine Winter che ha appena fatto la storia: è diventata la prima donna europea a raggiungere la finale di un evento nella categoria élite da 500.000 dollari, terra di cinesi e basta. Giustamente i giornali tedeschi la celebrano, e soprattutto spiegano la suddetta rivoluzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
