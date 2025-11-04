C’è una rivoluzione in atto nel ping pong. Una sorta di passaggio tecnologico, forse epocale. Potrebbe essere il corrispettivo di ciò che sta avvenendo nell’atletica leggera con la scarpe in carbonio, o anche nel tennis con il passaggio dalle racchette di legno a quelle di oggi. E la sta portando avanti giocatrice tedesca Sabine Winter che ha appena fatto la storia: è diventata la prima donna europea a raggiungere la finale di un evento nella categoria élite da 500.000 dollari, terra di cinesi e basta. Giustamente i giornali tedeschi la celebrano, e soprattutto spiegano la suddetta rivoluzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La rivoluzione tecnologica del ping pong: con la gomma anti-spin si apre l’era dei pallettari (Spiegel)