Una stazione ferroviaria dove fermeranno anche "le frecce", la metropolitana M4, un terminal degli autobus, un centro commerciale. Con un pacchetto di opere di futura realizzazione, Segrate diventerà la nuova porta di accesso a Milano lungo la dorsale orientale. Il progetto, del quale si parla da anni, fa segnare ora un nuovo step. Regione Lombardia, Città Metropolitana, i Comuni di Milano e Segrate, Rete Ferroviaria Italiana e la società Westfield Milan hanno siglato l’accordo che coordina tutti gli interventi relativi al nuovo hub dei trasporti Milano Porta Est. Integrato con l’area Westfield, dove sorgerà l’omonimo centro commerciale con negozi, ristoranti e spazi verdi, il polo d’interscambio includerà una stazione ferroviaria, in sostituzione di quella attuale: nel nuovo scalo fermeranno sia i regionali che i treni ad alta velocità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rivoluzione “Milano Porta Est“. Firmato l’accordo per il nuovo hub