La risposta di Crosetto a Zakharova | Non la conosco ma è irrilevante

«Non leggo mai cosa dice questa signora. Una microscopica parte, né rilevante né sofisticata come lo sono altre, della capacità di disinformazione russa». Lo afferma, in un colloquio con La Repubblica, il ministro della Difesa, Guido Crosetto. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha esternato delle provocazioni contro l’Italia sul crollo della Torre dei Conti a Roma. «A parti invertite, cioè se fosse crollato un pezzo di storia russa, importante per i russi, con la vita di una persona in pericolo, mi sarei sinceramente preoccupato e rattristato. Non mi sarebbe passato in mente di polemizzare», prosegue Crosetto. 🔗 Leggi su Open.online

