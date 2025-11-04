La ripicca di Tajani | ‘le offese di Mosca rafforzano nostro sostegno a Kiev’
ROMA, 04 NOV – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato l’ambasciata russa in Italia, rappresentata dal vice capo missione. Al diplomatico è stato rivolto – sottolinea una nota – un richiamo formale e “sono state contestate le volgari parole della portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova”. L’Italia “non cambia la sua posizione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'obiettivo di una Visegrad dei veti. Tajani prende le distanze. Il punto di Michele Esposito. #ANSAEuropa #Orban - facebook.com Vai su Facebook