La riforma della giustizia è per ora sconosciuta ai più

Firenze, 4 novembre 2025 – Il problema principale, per ora, della riforma sulla separazione delle carriere mi sembra che sia far capire di che cosa stiamo parlando. L’elettorato difficilmente si mobiliterà come avvenuto in altri frangenti (la guerra, per esempio). Per ora, stando ai sondaggi, i SI sono in vantaggio, ma in base al più recente, realizzato da Izi, istituto che si occupa di metodi, analisi e valutazioni economiche, la maggioranza degli elettori (il 57,8 per cento) ammette di non sapere di che cosa tratti la riforma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

