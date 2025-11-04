' La religione del mio tempo' Pierpaolo Capovilla legge Pasolini

Pisatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A cinquant'anni dalla tragica scomparsa, la Scuola Normale Superiore celebra Pier Paolo Pasolini, attraverso un programma di iniziative che tenta di indagare le molteplici sfaccettature intellettuali e artistiche e di illuminare l'eredità e la perdurante attualità di una delle figure più. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

religione mio tempo pierpaoloLa via del Poeta Pierpaolo Pasolini, cinquant’anni dopo - A cinquant’anni dal suo assassinio, ho riletto le principali raccolte poetiche di Pier Paolo Pasolini: Le ceneri di Gramsci (1957), La religione del mio ... pressenza.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Religione Mio Tempo Pierpaolo