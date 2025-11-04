La rabbia per il licenziamento dietro l’agguato di Piazza Gae Aulenti La confessione di Vincenzo Lanni | La vittima? Scelta a caso
Vincenzo Lanni ha accoltellato Anna Laura Valsecchi scegliendo accuratamente il posto, in piazza Gae Aulenti a Milano, «luogo simbolo del potere economico». L’ha fatto per colpire «il contesto nel quale si trovava per l’ insofferenza per il licenziamento subito 10 anni fa». La vittima, al contrario, non è stata scelta in anticipo: è semplicemente la prima che gli capita a tiro. Anzi la seconda, dato che poco prima una donna era riuscita involontariamente a seminarlo dato che camminava troppo di fretta. Ha confessato durante la notte il 59enne bergamasco che ieri mattina ha quasi ucciso la manager di Finlombarda poco prima che entrasse nella torre B di Unicredit. 🔗 Leggi su Open.online
