"Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti" per l’Ucraina, "l’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri". Sono passate poche ore dal crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma, i soccorritori stanno ancora scavando per tirare fuori dalle macerie un operaio e la portavoce di Sergey Lavrov, ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova torna a parlare dell’Italia prendendo a bersaglio il Paese. I toni sono, al solito, quelli della propaganda. E non a caso arrivano dopo che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ribadisce l’invio di nuovi aiuti a Kiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La provocazione del Cremlino: "Tutta l’Italia è destinata a crollare"