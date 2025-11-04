La provocazione del Cremlino | Tutta l’Italia è destinata a crollare
"Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti" per l’Ucraina, "l’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri". Sono passate poche ore dal crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma, i soccorritori stanno ancora scavando per tirare fuori dalle macerie un operaio e la portavoce di Sergey Lavrov, ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova torna a parlare dell’Italia prendendo a bersaglio il Paese. I toni sono, al solito, quelli della propaganda. E non a caso arrivano dopo che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ribadisce l’invio di nuovi aiuti a Kiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Il nostro Paese, a detta del Cremlino, è «reo» di appoggiare l'Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
Il Parlamento Ue risponde con grande unità e forza alle recenti provocazioni del Cremlino in violazione dello spazio aereo degli Stati Membri, approvando una ottima risoluzione. Avanti, con coraggio e visione, nella costruzione della difesa comune europea e - X Vai su X