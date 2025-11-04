La provocazione dei coloni israeliani | in 465 irrompono nella moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme Protetti dalla polizia

Quotidiano.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 4 novembre 2025 – Centinaia di coloni israeliani si sono introdotti del complesso della Moschea di Al Aqsa, a Gerusalemme. Una provocazione appoggiata dalla polizia israeliana che fa da scudo ai connazionali. Lo rende nota l'agenzia di stampa palestinese Wafa.  Il governatorato di Gerusalemme parla di 465 coloni che sarebbero entrati nei cortili della Moschea improvvisando visite guidate a mo’ di scherno e celebrando rituali legati al Talmud, libro sacro dell’ebraismo.   Israeli Jewish settlers under police cover break into the courtyards of Al-Aqsa Mosque in occupied Jerusalem, Islam's third holiest place of worship, in provocation of the sentiments of millions of Muslims around the world. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

