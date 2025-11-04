La provocazione dei coloni israeliani a Gerusalemme | in 465 fanno irruzione nella moschea di Al-Aqsa

A Gerusalemme, 465 coloni israeliani hanno fatto irruzione nel complesso della Moschea di Al-Aqsa scortati dalla polizia, compiendo rituali talmudici. L’Autorità palestinese denuncia una provocazione in un clima di tensioni crescenti e violenze dei coloni contro agricoltori in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

