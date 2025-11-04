La promessa di Anas | I lavori su semianello e Adriatica saranno conclusi entro l’estate

"Credevamo fosse un supermercato e invece stavano allargando il semianello. Il Comune non ci è stato vicino in questi anni". In questa riflessione di una residente a Madonna dell’Albero sta, in parte, la delusione e la preoccupazione di cittadini per l’avanzamento dei lavori che nella frazione ravennate sta portando traffico a rilento e strade congestionate. Con richiesta di barriere antirumore a Porto Fuori e Madonna dell’Albero. E proprio a Madonna dell’Albero si è svolta ieri sera una affollatissima assemblea, presso il Bronson, in cui Anas, il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e l’assessore ai lavori pubblico Massimo Cameliani hanno spiegato lo stato di avanzamento dei lavori sulla statale 16 (nota come semianello) e la statale 67 dal semianello verso il Porto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

