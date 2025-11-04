La promessa di Anas | I lavori su semianello e Adriatica saranno conclusi entro l’estate
"Credevamo fosse un supermercato e invece stavano allargando il semianello. Il Comune non ci è stato vicino in questi anni". In questa riflessione di una residente a Madonna dell’Albero sta, in parte, la delusione e la preoccupazione di cittadini per l’avanzamento dei lavori che nella frazione ravennate sta portando traffico a rilento e strade congestionate. Con richiesta di barriere antirumore a Porto Fuori e Madonna dell’Albero. E proprio a Madonna dell’Albero si è svolta ieri sera una affollatissima assemblea, presso il Bronson, in cui Anas, il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e l’assessore ai lavori pubblico Massimo Cameliani hanno spiegato lo stato di avanzamento dei lavori sulla statale 16 (nota come semianello) e la statale 67 dal semianello verso il Porto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Il 9 ottobre alle 13 a Piazza Duomo (Trento) Anas ospita #MayaWeug, pilota F1 Academy Ferrari! Un talk sulla #SicurezzaStradale con una giovane promessa del motorsport. Non mancate! #FestivaldelloSport - X Vai su X
Una stella della F1 Academy Ferrari arriva a Trento! Il 9 ottobre alle 13:00 in Piazza del Duomo, Anas ospita la pilota Maya Weug per un talk esclusivo sulla sicurezza stradale. Una giovane promessa del motorsport ci parlerà di guida sicura e responsabilit - facebook.com Vai su Facebook
La promessa di Anas: "I lavori su semianello e Adriatica saranno conclusi entro l’estate" - I residenti del paese e di Porto Fuori chiedono le barriere antirumore in via Savini e in via Montebello. Riporta msn.com
Adriatica, tre anni di cantieri. Il Semianello è un’odissea, terminato solo il 20% dei lavori - L’allargamento della statale accumula ritardi significativi, i tempi inizialmente previsti sono stati ampiamente superati, con l’Anas che sta ridefinendo le scadenze . msn.com scrive
Variante di Tremezzina, si accelerano i lavori: la promessa è dell’Anas - Tremezzina (Como) – A partire dal 20 settembre saranno intensificate le presenze degli operai nel cantiere della variante di Tremezzina, incrementate le volate per il completamento gli scavi in ... Lo riporta ilgiorno.it