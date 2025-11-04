La Promessa anticipazioni 5 novembre | Angela si ribella e mette Leocadia con le spalle al muro
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Stanca di subire, Angela affronta la madre e le impone di dirle la verità, ma Leocadia la accusa di ricattarla. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Maria è sconvolta dai sensi di colpa per essersi innamorata di Padre Samuel e pensa di essere indemoniata Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Curro raggiunge Jana nella stanza segreta, deciso a scoprire nuovi indizi su Dolores, la loro madre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Scopri altri approfondimenti
La promessa, anticipazioni dal 2 all’8 novembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
#lapromessa #anticipazioni Curro e la strana sparizione del medico che ha curato Jana... - X Vai su X
La Promessa, anticipazioni 5 novembre: Angela si ribella e mette Leocadia con le spalle al muro - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Stanca di subire, Angela affronta la madre e le impone di dirle la verità, ma Leocadia la accusa di ricattarla. Segnala movieplayer.it
La Promessa Anticipazioni 5 novembre 2025: Angela ricatta Leocadia! - Scopriamo le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 5 novembre 2025. Si legge su msn.com
La Promessa, anticipazioni mercoledì 5 novembre 2025: Il compromesso tra Ana e Ricardo - Il compromesso tra Ana e Ricardo porterà la donna a parlare con Santos al quale verrà raccontata solo una mezza verità ... msn.com scrive