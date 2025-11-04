La Procura di Palermo vuole arrestare Cuffaro e Saverio Romano Il deputato di Noi moderati | ormai il danno è fatto
Diciotto indagati a Palermo un’inchiesta che ipotizza, tra gli altri, il reato di corruzione. Tra gli indagati l’ex governatore Totò Cuffaro e il parlamentare di Noi moderati Saverio Romano, per i quali la procura ha chiesto una misura cautelare. L’indagine riguarda alcuni appalti, anche in materia sanitaria. Da questa mattina sono in corso alcune perquisizioni da parte dei carabinieri del Ros. La richiesta di misura cautelare è stata avanzata al giudice per le indagini preliminari che deve fissare l’interrogatorio preventivo dell’indagato prima dell’eventuale applicazione del provvedimento. Il video di Saverio Romano: ormai il danno è fatto, anche se ne uscirò pulito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Scopri altri approfondimenti
La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. Ci sono anche l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati - facebook.com Vai su Facebook
“Appalti pilotati”, la Procura di Palermo vuole arrestare Cuffaro e Romano - L’inchiesta iniziata due anni fa riguarda il controllo illecito di diversi appalti, nella sanità e non solo. Lo riporta livesicilia.it
Procura di Palermo, richiesta di arresti domiciliari per 18 persone - La Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per diciotto persone, tra cui l’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro e il ... Da cataniaoggi.it
Appalti truccati in Sicilia, chiesti gli arresti domiciliari per l’ex presidente Cuffaro e altri 17 indagati - Le accuse, a vario titolo: associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione Nell’indagine anche il parlamentare Saverio Romano (Noi Moderati). Come scrive quotidiano.net