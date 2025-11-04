La Procura di Palermo vuole arrestare Cuffaro e Saverio Romano Il deputato di Noi moderati | ormai il danno è fatto

Diciotto indagati a Palermo un’inchiesta che ipotizza, tra gli altri, il reato di corruzione. Tra gli indagati l’ex governatore Totò Cuffaro e il parlamentare di Noi moderati Saverio Romano, per i quali la procura ha chiesto una misura cautelare. L’indagine riguarda alcuni appalti, anche in materia sanitaria. Da questa mattina sono in corso alcune perquisizioni da parte dei carabinieri del Ros. La richiesta di misura cautelare è stata avanzata al giudice per le indagini preliminari che deve fissare l’interrogatorio preventivo dell’indagato prima dell’eventuale applicazione del provvedimento. Il video di Saverio Romano: ormai il danno è fatto, anche se ne uscirò pulito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

