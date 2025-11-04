La procura di Palermo chiede l’arresto di Salvatore Cuffaro e Saverio Romano

La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone, tra cui l’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro e il deputato di Noi Moderati Francesco Saverio Romano. Le accuse, a vario titolo, sono associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione nell’ambito di presunti appalti pilotati nella sanità siciliana. I carabinieri del Ros hanno notificato agli indagati l’invito a comparire davanti al gip per l’interrogatorio preventivo. Solo dopo gli interrogatori il giudice deciderà se accogliere la richiesta di misura cautelare. Oltre all’invito a comparire, a diversi indagati – tra cui Cuffaro – è stato notificato anche un decreto di perquisizione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La procura di Palermo chiede l’arresto di Salvatore Cuffaro e Saverio Romano

Argomenti simili trattati di recente

La Procura di Palermo ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a 36 persone, tra cui esponenti del mandamento di San Lorenzo e il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci. L’inchiesta, condotta dai pm Giovanni Antoci e Giacomo Brandini, riguarda pre - facebook.com Vai su Facebook

Corruzione: procura Palermo chiede arresti di Cuffaro e Romano - La procura ha chiesto gli arresti domiciliari per Cuffaro e Romano, insieme ad altre 16 persone. Segnala meridionews.it

**Sicilia: appalti pilotati, Procura Palermo chiede arresto per Cuffaro e deputato Romano** - Gli arresti domiciliari per l'ex Presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, il deputato di Noi moderati Saverio Romano e altre 16 persone sono stati chiesti da ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it