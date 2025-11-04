La privacy Ghiglia e i garanti politicizzati
C’è un vulnus evidente nel «Ghiglia si dimetta» intonato a gran voce da Movimento Cinque Stelle e Avs, e il vulnus è che l’Ufficio del Garante della Privacy – da quel che si legge, da quel che. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ad affermarlo è l’inchiesta di Report su Ghiglia andata in onda ieri sera. Il Garante della Privacy aveva ricevuto degli esposti sull’inchiesta di Fanpage.it Gioventù meloniana, e stava per archiviarli. Fu Agostino Ghiglia, membro del Garante eletto in quota Fratel - facebook.com Vai su Facebook
Report sul Garante della privacy va in onda: Ghiglia, la diffida, la frase «vado da Arianna». Cosa sappiamo | Ranucci: «Gravissimo» - X Vai su X
Ghiglia diffida Report, l'inchiesta sul Garante va in onda. Contenuti e polemiche - Su Rai3 il servizio sulle "pressioni" nella procedura che portò alla multa per la diffusione dell'audio della telefonata tra l'ex ministro Sangiuliano e sua moglie. msn.com scrive
Report sul Garante della privacy va in onda: Ghiglia, la diffida, la frase «vado da Arianna», il contenuto della puntata. Cosa sappiamo - La replica: «Grave essere stato pedinato» ... Si legge su roma.corriere.it
Garante, Ghiglia diffida Report: “Violata la mia privacy”. Ranucci: “Vuole imbavagliarci, è gravissimo”. La puntata regolarmente in onda - Il Garante Privacy in quota FdI invia diffida a Ranucci per bloccare la trasmissione che promette nuove rivelazioni ... Scrive ilfattoquotidiano.it