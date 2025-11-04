La Primavera pareggia col Pisa A segno Angelino
ASCOLI 1 PISA 1 ASCOLI: Rosa, Candido, Di Salvatore, Rama (dal 18’ s.t. Malafronte), Di Teodoro, Mbaye, Vischia, D’Agostino (dal 27’ s.t. Casillo), Balducci (dal 27’ s.t. Tassotti), De Witt, Angelino (dal 16’ s.t. Russo). Panchina: Dente, Tocchi, Bruni, Rossetti, Cocchieri, Ruggieri, Mutarelli, Pagnotta. All. Corsi PISA: Luppichini, Bendinelli (dal 46’ s.t. Lenzoni), Mazzantini (dal 31’ s.t. Ghizzani), Malfatti, Bacciardi, Casarosa, Vivace (dal 46’ s.t. Landucci), Battistella (dal 31’ s.t. Cenerini), Tosi, Bettazzi, Mainardi (dall’11’ s.t. Ribechini). Panchina: Paolini, Degli Innocenti, Conti, Bolognini, Menicucci, Tuon, Novak. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
